Il 15enne Leonardo Titone morto precipitando dal tetto a Mazara del Vallo | l’amico tredicenne in prognosi riservata

tetto traballante di un capannone che, a un certo punto, sprofonda e due ragazzi che precipitano. Si è consumata così la tragedia a Mazara del Vallo (Trapani) : Leonardo Titone, 15 anni , ha perso la vita mentre un suo amico tredicenne di origini tunisine è ricoverato. Feedpress.me - Il 15enne Leonardo Titone morto precipitando dal tetto a Mazara del Vallo: l’amico tredicenne in prognosi riservata Leggi su Feedpress.me Un gioco finito tragicamente . La voglia di esplorare nuovi angoli di un vecchio stabilimento vinicolo ormai in disuso, camminando sultraballante di un capannone che, a un certo punto, sprofonda e due ragazzi che precipitano. Si è consumata così la tragedia adel(Trapani) :, 15 anni , ha perso la vita mentre un suo amicodi origini tunisine è ricoverato.

