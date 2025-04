Lulù Selassié sbotta dopo le parole di Bortuzzo a Verissimo

Lulù SelassiéL'articolo Lulù Selassié sbotta dopo le parole di Bortuzzo a Verissimo proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Lulù Selassié sbotta dopo le parole di Bortuzzo a Verissimo Leggi su Novella2000.it Lo sfogo diL'articololediproviene da Novella 2000.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La reazione di Clarissa Selassié dopo la sentenza a Lulù: “Cerchiamo di elaborare, la verità non si cancella” - Dopo la sentenza a Lucrezia Selassié a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, sua sorella Clarissa ha rotto il silenzio sui social, pubblicando una storia su Instagram in cui ha parlato del momento difficile che lei e la sua famiglia stanno vivendo: "Nessuno ci vieta di dire la verità, nessuno vieta a me di parlare".Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Dovete capirlo”. Manuel Bortuzzo, la reazione dopo la condanna a Lulù Selassié - Dopo un processo con rito abbreviato, il gup del Tribunale di Roma ha condannato Lucrezia Hailé Selassié, nota al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e autoproclamatasi “principessa”, a un anno e otto mesi di reclusione – pena sospesa – per il reato di stalking ai danni del nuotatore Manuel Bortuzzo. La vicenda, che ha avuto ampia eco mediatica, è giunta a una svolta giudiziaria, ma le sue conseguenze emotive sono tutt’altro che risolte. 🔗caffeinamagazine.it

Lulù Selassié dopo la condanna per stalking: “Manuel Bortuzzo mi nascondeva, troppo amore alla persona sbagliata” - Lulù Selassié racconta la sua versione dei fatti in anteprima a Fanpage, dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi per stalking a Manuel Bortuzzo. La sedicente principessa sostiene che la loro storia sia durata per anni: “Era lui a volerla tenere nascosta, non posso dire perché. Ho sofferto molto per questo, mi sentivo una cosa di cui avere vergogna”. A domanda se avesse qualcosa da dire al suo ex: “Non ho interesse a parlarci, né ora né tra cinquant’anni”. 🔗fanpage.it