Blitz rosanero a Catanzaro Dionisi | Pensare di non soffrire qui era impossibile continuiamo a crescere

Pensare di fare la partita per tutti i novanta minuti nella loro metà campo, senza soffrire, secondo me è impossibile". Alessio Dionisi comincia con queste parole l'analisi del match vinto dai suoi al Ceravolo di Catanzaro: un Blitz importantissimo per la classifica, visto che i. Palermotoday.it - Blitz rosanero a Catanzaro, Dionisi: "Pensare di non soffrire qui era impossibile, continuiamo a crescere" Leggi su Palermotoday.it "Venire qui edi fare la partita per tutti i novanta minuti nella loro metà campo, senza, secondo me è". Alessiocomincia con queste parole l'analisi del match vinto dai suoi al Ceravolo di: unimportantissimo per la classifica, visto che i.

Le notizie più recenti da fonti esterne

'Ndrangheta, blitz tra Catanzaro, Monza Brianza e Arezzo: 22 arresti - Nelle prime ore di oggi è stato eseguito un blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro tra il capoluogo calabrese e le province di Monza Brianza e Arezzo. Nel corso dell'operazione, coordinata in particolare dalla Dda di Catanzaro, ventidue persone sono state arrestate, di cui 12 in carcere e 10 ai domiciliari con braccialetto elettronico, per i reati di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione per delinquere, vari reati contro la persona e il patrimonio, anche aggravati dalle finalità e/o modalità mafiose. 🔗tg24.sky.it

Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: pochi dubbi per Dionisi, Segre confermato sulla trequarti - Potrebbe essere l’ultima vera chance di agguantare il sesto posto, posizione che consentirebbe di giocare il primo turno playoff in casa: un vantaggio di non poco conto per una squadra come il Palermo. I rosanero di Alessio Dionisi domani pomeriggio affronteranno in trasferta, e senza tifosi al... 🔗palermotoday.it

Verso Catanzaro-Palermo, la ricetta di Dionisi: "Uniti possiamo raggiungere l'obiettivo playoff" - “È stato un periodo strano, dobbiamo valorizzare questi 16 giorni senza giocare perché ci siamo allenati bene. Da ora in poi non ci sarà più tempo per pensare a quanto fatto perché si giocherà subito: giocare partite così ravvicinate non sarà semplice ma vale per tutti e diventa fondamentale il... 🔗palermotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Blitz rosanero a Catanzaro, Dionisi: Pensare di non soffrire qui era impossibile, continuiamo a crescere; Colpo grosso del Palermo a Catanzaro, i rosanero vincono 3-1: agganciato il sesto posto; Verso Catanzaro-Palermo, numeri e precedenti; Palermo-Catanzaro: blitz giallorosso e contestazione al Barbera, ma Dionisi resta. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Catanzaro-Palermo: i rosanero convocati da Dionisi - Il sito ufficiale del Palermo ha reso noti i calciatori rosanero convocati dal tecnico Alessio Dionisi per la gara contro il Catanzaro in programma domenica 27 aprile alle ore 15.00. Sono tutti a ... 🔗livesicilia.it

Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: pochi dubbi per Dionisi, Segre confermato sulla trequarti - Il centrocampista numero 8 affiancherà Brunori a supporto di Pohjanpalo: in alcuni momenti del match, però, potrebbe anche arretrare leggermente il proprio raggio d'azione ricoprendo il ruolo di mezza ... 🔗palermotoday.it

Palermo, Dionisi ” A Catanzaro per non ripetere gli errori dell’andata” - La voglia di tornare in campo da una parte, la consapevolezza di non dover più sbagliare dall’altra: Alessio Dionisi presenta la sfida di domenica con il ... 🔗msn.com