Giulio Ciccone | Non avevo le gambe per seguire Pogacar secondo alla Liegi è una bella sensazione

Giulio Ciccone ha conquistato un eccellente secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025, risultando il primo degli umani sul traguardo alle spalle dell'indomabile sloveno Tadej Pogacar, capace di imporsi con un vantaggio di 1'03" sul più immediato inseguitore. L'azzurro si è distinto sulla Redoute, salita simbolo di questa Classica Monumento, dove ha smosso le acque dopo la rasoiata a senso unico del fuoriclasse balcanico.Sulla successiva Roche aux Faucons ha intensificato l'azione e soltanto l'irlandese Ben Healy gli è rimasto a ruota, poi il 30enne lo ha battuto in volata e si è meritato il piazzamento di lusso dopo la terza piazza conquistata lo scorso autunno al Giro di Lombardia. Lo stato di forma è eccellente, dopo che a inizio settimana aveva vinto una tappa del Tour of the Alps, e ora si può lanciare con grande ottimismo verso il Giro d'Italia, che scatterà il prossimo 9 maggio.

Tour of the Alps 2025, Giulio Ciccone: "Una vittoria di cui avevo bisogno, ieri Sinner mi ha detto…" - Un'affermazione importante. Giulio Ciccone ha timbrato la prima tappa del Tour of the Alps 2025. Nella frazione che si è sviluppata a San Lorenzo Dorsino di 145 km, il corridore della Lidl – Trek è riuscito a prevalere allo sprint di un gruppo a ranghi ridotti che comprendeva la maggior parte degli uomini di classifica. L'abruzzese ha preceduto, infatti, l'austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), i due francesi Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Romain Bardet (Team Picnic PostNL) e il tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team).

Che amicizia! Jannik Sinner in bici con Giulio Ciccone ed i piloti Ferrari - Dopo aver festeggiato Capodanno insieme, circostanza della quale vi abbiamo dato conto e che trovate nell'archivio news sportive di ChietiToday, lo stesso poker d'assi si è ritrovato per un'uscita in bicicletta, resa pubblica dal campione teatino Giulio Ciccone, ciclista italiano di punta e...

Che amicizia! Jannik Sinner in bici con Giulio Ciccone ed i piloti Ferrari - Dopo aver festeggiato Capodanno insieme, circostanza della quale vi abbiamo dato conto e che trovate nell'archivio news sportive di ChietiToday, lo stesso poker d'assi si è ritrovato per un'uscita in bicicletta, resa pubblica dal campione teatino Giulio Ciccone, ciclista italiano di punta e... 🔗europa.today.it

