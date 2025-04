Loreto Papa Francesco al centro della processione del sabato sera

Loreto, 27 aprile 2025 – Durante la processione con la preghiera del santo rosario in piazza della Madonna a Loreto, sovrastata dalla basilica della Santa Casa ieri sera, dopo la consueta celebrazione eucaristica officiata da monsignor Fabio Dal Cin, è stato reso omaggio a Papa Francesco.Loreto giovedì sera aveva già celebrato una partecipata messa in suffragio. Lo stesso arcivescovo, che ha partecipato ai funerali a Roma, ha indossato la casula che Papa Francesco indossò e dono al Santuario nel suo pellegrinaggio a Loreto il 25 marzo 2019.Istituzioni, fedeli e presbiteri della Prelatura Lauretana si sono riuniti insieme per la comune preghiera verso il Romano Pontefice. Tanta la commozione per il pontefice defunto nella giornata di lutto nazionale. L'appuntamento con la tradizionale processione si ripeterà ogni sabato sera dalle 21 per tutto il tempo estivo.

