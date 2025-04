Carolyn Smith si racconta a Da noi… a ruota libera | tra bullismo dolore e rinascita

Carolyn Smith, amata presidente di giuria di Ballando con le Stelle, è stata ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi. a ruota libera, in occasione dei 20 anni di Rai1. Nel corso dell'intervista, la coreografa ha ripercorso alcuni momenti complessi della sua vita, partendo dall'infanzia. Dopo il trasferimento da Glasgow, Carolyn è stata vittima di bullismo: "Mi prendevano in giro, mi spingevano. Solo grazie all'intervento di mia madre la situazione si risolse", ha raccontato con grande sincerità.Carolyn Smith e il dolore per la perdita del fratelloUn altro momento toccante dell'intervista è stato il ricordo del fratello, scomparso dopo anni di sofferenza a causa di una trasfusione di sangue infetto, avvenuta in seguito a un incidente stradale."È un dolore che mi accompagna ogni giorno", ha confessato Carolyn, lasciando trasparire tutta la profondità di una ferita mai rimarginata.

