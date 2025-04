Inzaghi | 3 sconfitte ma la squadra ci ha provato | calendari assenze rimesse rigori… non serve parlare di quello

Inzaghi, tecnico dell'Inter, dopo la sconfitta subita dai nerazzurri in casa contro la Roma Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell'Inter contro la Roma. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro. L'IMMAGINE FINALE DELL'APPLAUSO DEL PUBBBLICO ALLA squadra – «E' il calcio. In questa settimana veniamo da

