Inzaghi e le polemiche sul rigore | Sarebbe troppo facile parlarne

Simone Inzaghi in conferenza stampa cerca di spiegare il nuovo crollo dell'Inter, che dopo lo svantaggio di Soulé non è riuscita a pungere dalle parti di Svilar: "Sul gol abbiamo pagato un rimpallo, però la Roma ha fatto un'ottima gara ed è una squadra che non perde da 18 partite. Abbiamo messo tutto quello che avevamo, i tifosi lo hanno capito e ci hanno sostenuto a fine partita. Questo però non toglie la sconfitta: è stata una brutta battuta d'arresto", sottolinea con amarezza l'allenatore nerazzurro.

Conferenza stampa Inzaghi post Inter Roma: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la sconfitta rimediata in campionato La conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine di Inter Roma, match del 34° turno di Serie A vinto dai giallorossi per 0 ad 1. L'ANALISI SULLA SCONFITTA – «Chiaramente nel primo tempo non abbiamo fatto una partita insieme, come siamo abituati noi, non eravamo insieme nelle pressioni, eravamo lunghi e abbiamo pagato.

