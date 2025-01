Dailyshowmagazine.com - La Balera – Il podcast dedicato al liscio: ospite Luca Medri

Leggi su Dailyshowmagazine.com

In questa nuova puntata del nostromusicaleale alla, Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni ospitano, pianista, musicista, produttore e fondatore della Cosa Scuola Music Academy.Con lui esploriamo il mondo del, il ruolo delle balere e la necessità di nuovi spazi per la musica dal vivo. Parliamo anche del successo del progetto Santa, che ha portato la nuova generazione di musicisti e ballerini sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo.ci svela, inoltre, un’importante novità: un percorso formativoai capiorchestra e cantanti leader delle orchestre di, guidato da Roberta Capelletti, una delle voci più iconiche del genere.Un episodio imperdibile per chi ama la tradizione e vuole scoprire come ilstia vivendo una nuova rinascita! L'articolo La– Ilalproviene da Daily Show Magazine.