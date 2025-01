Ilgiorno.it - Il “forzato“ dello spaccio. Era già tornato a vendere droga dopo l’arresto di tre giorni fa

Treprima, lo avevano arrestatoun lungo e pericoloso inseguimento in cui il fuggitivo, un pusher tunisino, in sella a un motorino rubato si era messo ad andare contromano e salire sui marciapiedi. Processato e rilasciato con l’obbligo di non tornare più da queste parti (divieto di dimora in provincia ed espulsione), aveva in realtà ripreso a spacciare come prima. E giovedì, alle 15.45, gli agenti lo hanno notato di nuovo nella piazza antistante la stazione ferroviaria. Continuava a spostarsi avanti e indietro, avvicinandosi ad alcuni cittadini in transito, finché uno di questi, un uomo di circa 50 anni,una breve conversazione, ha ricevuto un oggetto in cambio di una banconota. A quel punto gli agenti hanno controllato quello che appariva a tutti gli effetti come un cliente, trovandolo in possesso di un pezzo di hashish, acquistato poco prima per 10 euro.