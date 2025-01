Ilrestodelcarlino.it - Il corteo di protesta dei trattori: "Bisogna aiutare i coltivatori, sono stritolati dalla crisi"

Una trentina diin marcia verso il centro di Cesena. Non per bloccare il traffico, ma per chiedere aiuto. Aiuto verso un settore, quello dell’agricoltura, stritolato in unasistemica che lascia pochissime certezze e ancora meno prospettive. Ilè stato organizzato dall’Associazione Agricoltori attivi romagnoli, che per tre giorni, martedì, mercoledì e ieri, ha presidiato la zona di Pievesestina per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla precaria condizione che li coinvolge. Se giovedì è stato raggiunto anche il porto di Ravenna, sia mercoledì che ieri, la delegazione ha ricevuto visite istituzionali e di alcune delle principali realtà economiche del settore attive nel territorio. Dopo il sindaco Enzo Lattuca e il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, ieri è stata la volta dell’assessora regionale del Pd Francesca Lucchi e della sindaca di Sogliano Tania Bocchini.