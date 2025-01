Secoloditalia.it - I disastri dei soldati nordcoreani in Ucraina. “Perdite devastanti, truppe in ritirata” scrive il New York Times

Leggi su Secoloditalia.it

inviati a sostenere la guerra della Russia contro l’sono stati ritirati dalle linee del fronte dopo aver subito. Lo riferisce il New, citando funzionari ucraini e statunitensi. Le fonti hanno affermato che, secondo rapporti militari e di intelligence, iinviati dal dittatore nordcoreano Kim Jong Un non vengono avvistati vicino al fronte da circa due settimane., il tracollo deinel KurskGià nei giorni scorsi era circolata la notizia delritiro dellenordcoreane dal Kursk.?”È probabile che gli uomini di Kim Jong-Un stiano imparando la lezione dagli errori commessi durante i primi sanguinosi scontri con iucraini, e si sarebbero ritirati per curare i feriti o aspettare i rinforzi”, aveva riferito un comandante delle forze speciali ucraine.