Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Isa sulla ventisettesima puntata

Io ho bisogno di avere una data certafine di questo, perché qua stiamo a febbraio e si parla ancora di ‘giro di boa, metà del percorso fatto‘ e se io penso ad altri MESI sempre con ste stesse facce a parlare di queste stesse quattro cose mi vengono i tic isterici.No, perché ladel branco contro Helena Prestes mi sembra andare in onda da tipo un mese, puntate su puntate a parlare sempre delle stesse cose, ad un certo punto la noia è davvero SUPREMA.E siccome la noia è suprema, e siccome io ho la capacità unica di rimuovere ogni (interessantissimo zzzz) blocco 12 secondi dopo averlo visto, cercherò di andare passo passo facendomi guidare dal recap sul sito perché vi giuro che senza recap delladi ieri mi ricorderei pressapoco niente.– Helena Vs Lorenzo, e più in generale ‘branco’ Vs Helena.