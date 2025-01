Unlimitednews.it - Frasca “Violenza giovanile in crescita, importanti scuola e famiglia”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’iniziativa di oggi ha un valore particolarmente significativo perché attraverso un’azione interdisciplinare mira a studiare e analizzare le cause in funzione preventiva, non solo in funzione ovviamente repressiva, di questo fenomeno che sta dilagando e si sta diffondendo veramente in modo esagerato e pericoloso. Gli interventi possono essere diversi dallo studio delle analisi delle cause e soprattutto l’individuazione di interventi formativi nell’ambito dellae dellache sono quelli che dovrebbero avere la funzione preventiva migliore”. Così Matteo, presidente della Corte d’Appello di Palermo, a margine del convegno “I giovani e la: un fenomeno in aumento?”, organizzato dall’Omceo di Palermo e dal Centro Studi Giuridici e Sociali Cesare Terranova, in memoria di Francesca Morvillo.