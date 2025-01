Liberoquotidiano.it - "Come un fratello testa di c***zo, non capisce". Il Volo, lo sfogo brutale di Ignazio su Gianluca

A tu per tu con i tre tenori de Il. A Le Iene l'inviato Nicolò De Devitiis segueGinoble,Boschetto e Piero Barone a Parigi per la tappa del loro tour europeo e rivela il loro lato più segreto, privato, fragile, illuminando le personalità dei tre artisti italiani tra i più famosi nel mondo della musica internazionale. Toccante l'intervista con: "Spesso posso sembrare una persona dura ma sono molto fragile, anche se non lo do a vedere", spiega il siciliano al tavolino dell'hotel. "Sono cresciuto in fretta, a cinque anni aiutavo mia sorella a mandare avanti la casa, nostra madre era malata. O cresci in fretta o cresci in fretta". Sofferenze che hanno scolpito il suo carattere, anche con gli amici e chi gli sta intorno. De Devitiis gli riferisce che il suo collegasi è commosso parlando del loro rapporto, un po' turbolento.