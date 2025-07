A Pianella va in scena l’Ode al vino | arte e teatro tra i filari d’Abruzzo

a Pianella va in scena l'ode al vino, un evento che unisce arte e teatro tra i filari d'Abruzzo. Sabato 12 luglio alle ore 21, l’Anfiteatro di Paglia di Terre di Arotron accoglierà “Ode al Vino – Bacco Bacco Euòe”, un tributo al legame tra uomo, cultura e il nettare divino. Una serata per celebrare la vita, le tradizioni e i valori di questa terra attraverso parole, suggestioni e emozioni indimenticabili. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del buon vino e dello spettacolo.

Un inno al vino e alla vita. Sabato 12 luglio alle ore 21, l'Anfiteatro di Paglia di Terre di Arotron a Pianella (PE) ospiterà lo spettacolo "Ode al Vino – Bacco Bacco Euòe", una produzione che celebra il legame millenario tra l'uomo, il teatro e il nettare di Bacco. Lo spettacolo, diretto da Franco Mannella, vedrà in scena Federico Caprarese, Alessandro Rapattoni, Chiara Colangelo e Cristina Zoccolante, in una serata di parole, suggestioni e atmosfere dionisiache. Un viaggio scenico tra mito e poesia, dove il vino diventa simbolo di passione, libertà e bellezza. Promosso da Terre di Arotron in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni, l'evento promette di fondere tradizione e innovazione in un contesto naturale unico, dove la cultura incontra il paesaggio e la convivialità diventa spettacolo.

In questa notizia si parla di: vino - pianella - scena - teatro

