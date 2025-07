Calciomercato tutte le notizie di mercoledì 2 luglio

L’estate del calciomercato in Serie A esplode di novità e colpi di scena. Le big come Napoli, Inter, Juventus e Milan sono al centro di trattative che infiammano le notti di luglio, tra acquisti sorprendenti e trattative fitte di intrecci. Mentre i club mettono a segno operazioni strategiche, i tifosi non vedono l'ora di scoprire quali stelle illumineranno il nuovo campionato. Segui tutte le ultime notizie, perché il mercato è solo all’inizio e ancora tutto può succedere!

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l’estate del campionato italiano. Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it Accelerata decisiva della Juventus, che chiude il colpo Jonathan David per l’attacco di Tudor dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid. Anche l’ Inter è fuori dalla competizione a stelle e strisce, con il caso Calhanoglu a scuotere l’ambiente nerazzurro dopo l’arrivo di Bonny. Il Milan invece si appresta ad accogliere Ricci, che domani svolgerà le visite mediche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 2 luglio

