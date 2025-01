Romadailynews.it - Cina: aziende di razzi commerciali riutilizzabili mirano a nuovi traguardi nel 2025

Leggi su Romadailynews.it

Sulla base dei notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, gli sviluppatori cinesi disono pronti a raggiungere nuove vette nei prossimi 12 mesi. Guowang e Spacesail, due delle principali costellazioni cinesi di Internet satellitare in orbita terrestre bassa (LEO), conteranno decine di migliaia di satelliti in orbita in futuro, creando una solida base di mercato per i lancidel Paese. La vasta domanda di mercato servira’ come potente forza trainante, spingendo la continua innovazione e i progressi nella tecnologia dei, accelerando al contempo l’applicazione diffusa ditecnologie, materiali, processi e metodi di test, ha dichiarato Meng Xianbo, responsabile di strategia della Galactic Energy, uno sviluppatore dicon sede a Pechino.