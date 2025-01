Dilei.it - Chi è Chiara Russo e cosa fa in Mina Settembre 3

Occhi blu come il mare, talento e deterzione. Passo dopo passo, set dopo set,si sta facendo strada nella serialità italiana. È diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo della timida e caparbia Maria Puglisi ne Il Paradiso delle Signore fino a raggiungere la prima serata con la terza stagione di, dove presta il volto alla giovane e vulcanica assistente Fiore Caruana. Quella diè una storia fatta di passione e sacrificio ma anche tanto amore, come quello che ha trovato sul set.Chi è l’attrice: origini e carrieraè nata a Palermo il 31994. Dopo aver recitato nel 2016 nel cortometraggio Prove per una tragedia siciliana, ha fatto il suo debutto nella fiction Rai l’anno successivo. Nella serie Il Cacciatore – con Francesco Montanari – dove ha indossato per due stagioni i panni di Aurora Mazza.