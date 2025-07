De Luca | Israele sta costruendo un fiume di odio

In un contesto di sofferenza e conflitto, le parole di Vincenzo De Luca risuonano come un duro monito sulla spirale di odio alimentata dal conflitto tra Israele e Gaza. La tragedia di vite spezzate e il silenzio imposto ai cronisti rivelano le conseguenze devastanti di una guerra che rischia di lasciare cicatrici profonde per decenni. È fondamentale riflettere su come fermare questa spirale e promuovere la pace.

NAPOLI – "Abbiamo avuto in una giornata 70 e più morti tra quei poveri disperati che erano alla ricerca di un po' di farina". Si dice sconvolto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando della guerra a Gaza e dicendo che il governo di Israele "sta costruendo un fiume di odio che andrà avanti per decenni". De Luca ha poi aggiunto che a Gaza "sono stati uccisi 200 giornalisti per evitare che sia documentato questa barbarie". E infine: "Sono di questi giorni le dichiarazioni di ministri israeliani che dicono di voler distruggere le fondamenta dello Stato Palestinese.

