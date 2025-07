Festival di Nervi niente sciopero | spettacolo salvo

Buone notizie per gli amanti dell’arte e della cultura: il Festival di Nervi si svolgerà senza sciopero, grazie alla revoca della mobilitazione da parte del sindacato Fistel Cisl, dopo un confronto positivo con l’amministrazione comunale. E per amplificare l’emozione, agli Parchi va in scena “Signature Pieces” dell’Opéra National de Paris, un spettacolo imperdibile che promette di incantare pubblico e criticità.

Il sindacato Fistel Cisl ha revocato la mobilitazione dopo l’incontro con l’amministrazione comunale. Va in scena ai Parchi “Signature pieces” dell’Opéra National de Paris. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Festival di Nervi, niente sciopero: spettacolo salvo

Stasera andrà regolarmente in scena ai Parchi di Nervi lo spettacolo di danza dell'Opéra National de Paris. Dopo circa tre ore di confronto con l'amministrazione comunale la Fistel Cisl ha revocato lo sciopero proclamato ieri per lo spettacolo in programma qu

