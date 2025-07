Gaza Msf | Ucciso un nostro operatore mentre aspettava aiuti

Gaza Medici Senza Frontiere (Msf) piange la tragica perdita di Abdullah Hammad, nostro dedito operatore ucciso il 3 luglio mentre attendeva aiuti umanitari. Questa drammatica vicenda sottolinea ancora una volta la vulnerabilità di chi lavora instancabilmente per portare soccorso in zone di conflitto. La sua morte, come quelle degli altri colleghi, ci spinge a rinnovare l’impegno per proteggere chi si dedica alla pace e alla solidarietà .

A Gaza Medici Senza Frontiere (Msf) condanna l’uccisione di Abdullah Hammad, operatore che ha lavorato con l’organizzazione fino al 30 giugno scorso. “È stato ucciso dalle forze israeliane il 3 luglio a Gaza, dopo che queste hanno deliberatamente preso di mira, senza alcun preavviso, un gruppo di persone che aspettavano i camion di aiuti, tra cui Abdullah. Abdullah Hammad è il dodicesimo operatore di Msf ucciso dall’inizio del conflitto”, ha fatto sapere la ong in una nota. Secondo i team medici dell’ ospedale Nasser, almeno 16 persone sono state uccise tra coloro che speravano disperatamente di ricevere farina da un camion di aiuti a Khan Younis, nel sud di Gaza, vicino a un impianto di desalinizzazione della zona, dove il 17 giugno si era verificato un incidente simile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Msf: “Ucciso un nostro operatore mentre aspettava aiuti”

