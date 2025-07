Aggressioni nei pronto soccorso | all’ospedale Moscati di Aversa in arrivo le bodycam per i sanitari

Parte da Aversa un progetto pilota dell'ASL di Caserta per proteggere medici, infermieri e operatori socio-sanitari sempre più spesso vittime di aggressioni nei pronto soccorso. Su iniziativa del direttore generale Amedeo Blasotti e di quello amministrativo Giuseppe Tarantino, è stato avviato un esperimento che prevede l'utilizzo di bodycam indossabili da parte del personale sanitario.

