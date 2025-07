Esplosione a Roma miracolo tra le fiamme | un uomo salvato dal maresciallo Assanti Meloni lo ringrazia

Un’esplosione improvvisa a Roma ha portato il coraggio e il tempismo di alcuni eroi in primo piano. Tra questi, il maresciallo Assanti Meloni ha rischiato la vita per salvare un uomo intrappolato tra le fiamme, suscitando l’emozione e la gratitudine della premier Meloni, che ha voluto ringraziarlo pubblicamente. Un esempio di dedizione e solidarietà che ricorda quanto il valore di chi serve la comunità sia fondamentale in momenti di crisi.

La drammatica esplosione avvenuta a Roma poteva avere conseguenze più gravi se non fossero intervenuti tempestivamente Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale di Roma Capitale, gli operatori sanitari e a quelli della Protezione civile. Nell’ambito di questo grande concerto di forze spicca la vicenda di un maresciallo dei Carabinieri che la premier ha voluto ringraziare dai suoi profili social, singolarmente, dopo avere espresso la sua gratitudine a tutti gli altri soccorritori. In cosa si è distinto? E’ Meloni stessa ad evidenziarlo. Meloni: “Grazie al maresciallo dei Carabinieri, Gregorio Assanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Esplosione a Roma, miracolo tra le fiamme: un uomo salvato dal maresciallo Assanti. Meloni lo ringrazia

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

Esplosione a Roma, parla il carabiniere eroe Gregorio Assanti: "Così ho salvato un uomo tra le fiamme" - «meglio queste che le ustioni viste sul corpo della gente e dei miei colleghi». Segnala gazzettadelsud.it

Esplosione a Roma in via dei Gordiani: una ventina di feriti. “Abbiamo pensato a una bomba” - Due violentissime esplosioni in un distributore di benzine poco dopo le 8 del mattino. roma.repubblica.it scrive