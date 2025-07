Rashford Antony Garnacho e Sancho richiedono tutti di lasciare l’Old Trafford

Shock al Manchester United: Marcus Rashford, Antony, Garnacho, Malacia e Sancho avrebbero chiesto di lasciare lo storico club. La notizia, diffusa dal sito 101greatgoals, scuote il mondo del calcio, sollevando interrogativi sui motivi di questa decisione e sul futuro della squadra. È un momento cruciale che potrebbe rivoluzionare la rosa e le strategie del club. Scopriamo insieme cosa sta succedendo dietro le quinte di Old Trafford.

2025-07-04 17:41:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Secondo quanto riferito, Marcus Rashford e altri quattro giocatori del Manchester United hanno tutti chiesto di lasciare il club. Rashford, insieme ad Antony, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia e Jadon Sancho si dice che abbiano chiarito il loro desiderio di passare a pascoli nuovi. A seguito di un pubblico che cade con il manager dello United Ruben Amorim, il 27enne Rashford ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito a Aston Villa, che ha eletto contro l’opzione di £ 40 milioni per firmarlo in modo permanente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Rashford, Antony, Garnacho, Malacia e Jadon #Sancho hanno espresso al #ManchesterUnited la loro volontà di andarsene (@FabrizioRomano) Rashford, Antony, Garnacho, Malacia and Jadon #Sancho expressed to the #MUFC their willingness to leave Vai su X

