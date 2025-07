Inter contatti diretti per Ederson | il brasiliano è un’opzione concreta ecco come può decollare l’affare | CMIT

L'Inter accelera sul mercato e punta deciso su Ederson, il centrocampista brasiliano dell’Atalanta come alternativa concreta per rinforzare il centrocampo. Con l’addio di Calhanoglu ormai imminente, i nerazzurri cercano un profilo muscolare e dinamico, e le trattative si infiammano. È il momento di scoprire come questa scelta possa decollare e portare a un affare vincente per l’Inter.

Il centrocampista dell’Atalanta per il dopo Calhanoglu: le ultime di Calciomercato.it Ormai non ci sono più dubbi, Chivu vuole un giocatore più muscolare e di corsa come sostituto di Calhanoglu, dando per scontata la partenza del regista turco. Su cui ci sarebbe pure l’ Al-Hilal del grande e fresco ex Simone Inzaghi, anche se l’ex Milan ha in testa principalmente il Galatasaray. Inter, contatti diretti per Ederson: il brasiliano è un’opzione concreta (LaPresse) – Calciomercato.it A proposito di Al-Hilal, il club saudita rimane sulle tracce di Ederson dell’Atalanta. Piace moltissimo a Inzaghi, il quale potrebbe farsi andar bene anche Rios del Palmeiras. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, contatti diretti per Ederson: il brasiliano è un’opzione concreta, ecco come può decollare l’affare | CM.IT

