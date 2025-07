Giugliano Cardio free iniziativa per corsi di primo soccorso in collaborazione con commercianti

In un'epoca in cui la prontezza può fare la differenza tra vita e morte, Giugliano Cardio Free si propone come un progetto rivoluzionario. Promosso dall'associazione Indivenire, questa iniziativa coinvolge i commercianti locali per formare cittadini e operatori al primo soccorso, rafforzando il tessuto di sicurezza della comunità. Un passo importante verso una città più consapevole e pronta a intervenire in emergenza. Perché ogni secondo conta, e tutti possono fare la differenza.

Si chiama Giugliano cardio free, ed è l’iniziativa voluta dall’associazione Indivenire per formare addetti al primo soccorso. Un progetto per far sì che ci possano essere più persone possibili preparate a intervenire in caso di emergenza sanitaria come attacchi cardiaci, infortuni, malori. Le associazioni di categoria dei commercianti si faranno da tramite con i negozianti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Giugliano Cardio free”, iniziativa per corsi di primo soccorso in collaborazione con commercianti

In questa notizia si parla di: giugliano - cardio - free - iniziativa

CardioFree – GiuglianonelCuore: commercianti e cittadini insieme per il primo soccorso.

Un mega murale al Settimo Circolo di Giugliano, l’iniziativa di Set Me Free per trasmettere la bellezza dell’amore per il Creato - Internapoli.it - Salvatore Di Giacomo, per lasciar trapelare dall’anima i colori delle emozioni e lasciarli scorrere verso la verso la bellezza dell’amore ... Da internapoli.it

Giugliano, inchiesta sui rifiuti: chiesti i domiciliari per nove indagati - MSN - Sviluppi importanti nell’inchiesta “Munnezzopoli”, che coinvolge i comuni di Marano e Giugliano e ruota intorno alla gestione illecita dei rifiuti e alle turbative d'asta per gli appalti. msn.com scrive