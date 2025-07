Stupratore marocchino pestato a sangue a Cesena L’ipotesi dei carabinieri | ha violentato almeno un’altra ragazzina

La violenza e la paura scuotono Cesena, dove un giovane marocchino di 19 anni è stato arrestato dopo essere stato brutalmente pestato da un gruppo di coetanei. Le accuse nei suoi confronti includono sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni, con l’ipotesi che abbia molestato almeno un’altra minorenne. Questa notte, il suo aggressore ha pagato un prezzo pesante, lasciando emergere un vortice di tensione e indagini ancora in corso.

I carabinieri di Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, hanno arrestato un 19enne marocchino ritenuto responsabile di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali. Il provvedimento è arrivato dopo che, questa notte, verso le 4.30, il 19enne è stato aggredito da un gruppo di giovani coetanei e accusato di essere il responsabile di una violenza sessuale ai danni di una minorenne. Il 19enne, che è stato pestato a sangue e ha rischiato il linciaggio, è stato bloccato dai carabinieri, che lo hanno portato all’ospedale Bufalini di Cesena per la medicazione di alcune ferite. Dalla prima ricostruzione è emerso che la minorenne, che si trovava in un locale di quel centro cittadino insieme alle amiche, è stata avvicinata dal ragazzo il quale, in un momento di confusione e approfittando di un momento di minore lucidità, l’avrebbe prelevata di peso e portata in un luogo appartato di un giardinetto vicino, dove si sarebbe compiuto lo stupro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it