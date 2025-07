C’è stato un grave errore Garlasco clamoroso colpo di scena | parla l’ex Ris Garofano

Il delitto di Garlasco ha sconvolto l’Italia, attirando l’attenzione su un caso irrisolto e carico di suspense. Dopo anni di indagini e supposizioni, oggi emerge un nuovo capitolo: l’ex ris Garofano rompe il silenzio, rivelando dettagli inaspettati e clamorosi. Un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare la memoria di una delle faccende più controverse degli ultimi vent’anni. Restate con noi per scoprire tutte le sfumature di questa intricata vicenda.

Il delitto di Garlasco è uno dei casi di cronaca nera più controversi e dibattuti degli ultimi vent’anni in Italia. Era il 13 agosto del 2007 quando Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata senza vita nella villetta di famiglia in via Pascoli, a Garlasco, un tranquillo paese della provincia di Pavia. La giovane giaceva ai piedi delle scale della cantina, in un lago di sangue, con evidenti segni di percosse alla testa. A scoprire il cadavere fu il fidanzato dell’epoca, Alberto Stasi, che da quel momento divenne al centro delle indagini e dei sospetti. Nonostante le numerose prove indiziarie raccolte nel tempo, l’inchiesta ha vissuto momenti di forte incertezza e contraddizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it