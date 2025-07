UFFICIALE | stop al mercato per tre sessioni Ricorso immediato del club

L'inglese Football League ha annunciato un deciso stop al mercato per le prossime tre sessioni, lasciando i tifosi in attesa e le squadre senza possibilità di rafforzarsi fino all'estate prossima. La decisione, comunicata ufficialmente dal club stesso, ha scatenato reazioni e ricorsi immediati, evidenziando come questa misura possa cambiare radicalmente il panorama delle prossime stagioni. Resta da vedere come reagiranno le parti coinvolte e quali saranno gli sviluppi di questa decisione.

Niente mercato fino all’estate prossima. E’ stato lo stessa squadra a dare notizia dello stop: ecco la nota ufficiale Sarà un’estate senza calciomercato. Lo stop alle trattative per questa sessione e per le prossime due, è stato comunicato dallo stesso club, attraverso una nota apparsa sui propri canali ufficiali. – Calciomercato.it Una decisione presa dall’English Football League, che non permetterà all’ Hull City di acquistare nuovi giocatori: “Possiamo confermare di aver ricevuto comunicazione dalla EFL che siamo soggetti a un embargo sui trasferimenti e a una restrizione sulle commissioni per tre sessioni di mercato con effetto immediato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - UFFICIALE: stop al mercato per tre sessioni. Ricorso immediato del club

In questa notizia si parla di: stop - ufficiale - mercato - club

Addio pensione di reversibilità, per le vedove italiane è peggio di un incubo | Ufficiale: stop agli accrediti dal prossimo mese - La recente decisione di abolire la pensione di reversibilità per le vedove italiane segna un drammatico passo indietro.

Il mercato aprirà ufficialmente martedì 1° luglio, ma la Vogherese comincia a muoversi. Il club rossonero ha definito il primo acquisto ufficiale, ingaggiando Jean Castegnaro, laterale sinistro classe 2006, congolese di nascita e di nazionalità italiana, cresciuto Vai su Facebook

Lazio col mercato bloccato (per ora) fino al 2026. Cosa è successo e come Lotito può sbloccare lo stop; Lazio, il comunicato ufficiale: Nessuna preoccupazione per la situazione economico-finanziaria; Tra indice di liquidità e indebitamento: mercato bloccato per la Lazio.

UFFICIALE: stop al mercato per tre sessioni. Ricorso immediato del club – Calciomercato.it - E’ stato lo stessa squadra a dare notizia dello stop: ecco la nota ufficiale Sarà un’estate senza calciomercato. calciomercato.it scrive

Mercato, affari ufficiali: arrivi e partenze nelle 20 squadre di Serie A - Martedì 1° luglio si apre ufficialmente il calciomercato estivo 2025, che si chiude lunedì 1 settembre alle ore 20. Come scrive calciomercato.com