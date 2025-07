Montecatini Valdicecina il Comune lancia una campagna contro l' abbandono degli animali

Montecatini Valdicecina si impegna a proteggere i nostri amici a quattro zampe con la campagna "Non lasciarli soli... mai!", un appello forte contro l'abbandono estivo. In un periodo in cui purtroppo aumentano gli abbandoni, il Comune vuole sensibilizzare la comunitĂ sull'importanza di prendersi cura degli animali e prevenire questo gesto crudele. Ogni anno, con il cuore aperto, possiamo fare la differenza per garantire un futuro piĂą sicuro e compassionevole.

Montecatini Valdicecina, 4 luglio 2025 - In un periodo in cui l'arrivo dell'estate segna purtroppo un picco negli abbandoni di animali, il Comune di Montecatini Valdicecina lancia una nuova e incisiva campagna di sensibilizzazione intitolata "Non lasciarli soli. mai!". L'iniziativa mira a contrastare un fenomeno crudele che, oltre a causare indicibile sofferenza e spesso la morte degli animali, rappresenta anche un grave reato. Ogni anno, con l'avvicinarsi delle vacanze, migliaia di cani e gatti vengono barbaramente abbandonati lungo le strade, nei boschi e nei parchi. Un gesto che non solo provoca incidenti e tragedia, ma che è punito severamente dalla legge.

In questa notizia si parla di: montecatini - valdicecina - animali - comune

