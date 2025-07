Violenta esplosione in un deposito di roulotte e baracche a Desio | morti 4 cani nell’incendio

Una drammatica esplosione ha devastato un deposito di roulotte e baracche vicino a Desio, lasciando dietro sé un bilancio tragico: quattro cani morti e un patrimonio compromesso. Le prime ipotesi puntano a un collegamento con il violento temporale di ieri, ma le cause sono ancora da accertare. Un evento che scuote la comunità e solleva importanti interrogativi sulla sicurezza di queste aree. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragedia.

È scoppiato un violento incendio in un’area utilizzata come deposito e sede di alcune roulotte e baracche nei pressi di Desio (Monza e della Brianza). Nell'esplosione hanno perso la vita 4 cani. Secondo i primi accertamenti, la causa dell'incendio potrebbe essere collegata al violento temporale di ieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - esplosione - deposito - roulotte

