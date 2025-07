Calcioscommesse il Tribunale del Riesame | Incassi nascosti all’estero Coinvolti 12 giocatori della serie A

La vicenda del calcioscommesse si arricchisce di nuovi dettagli: il Tribunale del Riesame di Milano conferma gli arresti domiciliari per Tommaso De Giacomo, considerato il boss dell’organizzazione. Secondo le indagini, i proventi illeciti sarebbero stati nascosti all’estero, coinvolgendo 12 calciatori di Serie A, italiani e stranieri. Questa decisione apre uno squarcio su un sistema criminale che minaccia l’integrità del calcio italiano e internazionale.

L’inchiesta sul calcioscommesse della Procura della Repubblica di Milano, che coinvolge diversi calciatori, italiani e stranieri, di serie A, conosce oggi una svolta, con la decisione del Tribunale del Riesame di Milano di confermare gli arresti domiciliari per Tommaso De Giacomo, ritenuto il capo dell’organizzazione clandestina. De Giacomo avrebbe portato ingenti somme di denaro, derivanti dal giro di scommesse, all’estero. La decisione del Tdl di Milano. Quando ha saputo “di esser divenuto oggetto di interesse investigativo, nel 2023, ha assunto iniziative destinate a cancellare le prove dei traffici”, le “tracce del sistema di scommesse da lui governato”, mentre i “profitti della attività sono stati” da lui “occultati all’estero”, anche per “mostrarsi come semplice dipendente di autorizzate sale scommesse”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it