Medici e infermieri con le bodycam contro le aggressioni | l'iniziativa all'ospedale di Aversa

In un contesto in cui la sicurezza degli operatori sanitari è fondamentale, l'ospedale Moscati di Aversa introduce una soluzione innovativa: bodycam per medici e infermieri. Questa iniziativa sperimentale dell’Asl di Caserta mira a prevenire e contrastare le aggressioni, creando un ambiente di lavoro più sicuro e protetto. La tecnologia diventa così alleata della tutela del personale sanitario, garantendo interventi più efficaci e un presidio più forte contro ogni forma di violenza. Continua a leggere.

Dotare gli operatori sanitari di bodycam per prevenire e scongiurare le aggressioni: è l'iniziativa, sperimentale, dell'Asl di Caserta all'ospedale Moscati di Aversa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bodycam - aggressioni - iniziativa - ospedale

Sicurezza, bodycam sui treni e nelle stazioni contro le aggressioni al personale e ai viaggiatori: via alla sperimentazione - Da giovedì 22 maggio, in Toscana è partito un progetto sperimentale di sicurezza con l'installazione di bodycam sui treni e nelle stazioni.

Bodycam in ospedale del Casertano contro aggressioni. Iniziativa Asl, direttore Blasotti: "Così tuteliamo lavoratori" #ANSA Vai su X

Questa donna si chiama Lucia Regna, ha 44 anni, è finita così dopo che il suo ex le ha sbattuto la testa contro il marmo e, una volta a terra, l’ha riempita furiosamente di calci. Si è ritrovata per tre mesi in ospedale con 21 placche di titanio sul volto e il nervo oc Vai su Facebook

Bodycam in ospedale del Casertano contro aggressioni; Medici e infermieri con le bodycam contro le aggressioni: l’iniziativa all’ospedale di Aversa; Aggressioni ai sanitari, arrivano le bodycam.

Medici e infermieri con le bodycam contro le aggressioni: l’iniziativa all’ospedale di Aversa - Dotare gli operatori sanitari di bodycam per prevenire e scongiurare le aggressioni: è l'iniziativa, sperimentale, dell'Asl di Caserta all'ospedale Moscati ... Secondo fanpage.it

Bodycam in ospedale del Casertano contro aggressioni - in risposta alle crescenti aggressioni fisiche che si registrano nei pronto soccorso presidi ospedalieri. Segnala ansa.it