A Silverstone è lotta McLaren-Ferrari in FP2 | Norris davanti ma Leclerc e Hamilton sono lì

Sul circuito di Silverstone, la sfida tra McLaren e Ferrari si infiamma durante la FP2: Norris guida con sicurezza, mentre Leclerc e Hamilton sono a poca distanza, battagliando per il miglior giro. Le due rosse dimostrano un passo gara impressionante, avvicinandosi alla prestazione della papaya, e si contendono il record temporale in più momenti. Mercedes e Verstappen restano invece più distanti, ma la competizione promette ancora grandi emozioni per il weekend di F1.

Le due rosse hanno mostrato un ottimo passo gara, vicino a quello papaya, e si sono contese il giro più veloce in diversi frangenti della sessione. Più distanti le Mercedes e Verstappen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A Silverstone è lotta McLaren-Ferrari in FP2: Norris davanti, ma Leclerc e Hamilton sono lì

In questa notizia si parla di: sono - silverstone - lotta - mclaren

MotoGP, Alex Marquez critico sulle condizioni di sicurezza a Silverstone: “Sono andato vicino al muro” - Alex Marquez ha espresso forti preoccupazioni sulle condizioni di sicurezza del tracciato di Silverstone dopo una corsa che l'ha visto a un passo dal muro.

Piastri & Norris, fuori i secondi Carlo Vanzini analizza per Sky Sport Insider la lotta Mondiale dopo l'Austria e prima di Silverstone #SkyMotori #SkySport #SkySportInsider #F1 #Formula1 #McLaren #Norris #Piastri Vai su X

[#F1] La Red Bull introdurrà ulteriori aggiornamenti sia in Austria che a Silverstone nel tentativo di colmare il gap dalla McLaren. Secondo Helmut Marko questo pacchetto probabilmente rappresenta l’ultima vera occasione per rientrare nella lotta mondiale pri Vai su Facebook

A Silverstone è lotta McLaren-Ferrari in FP2: Norris davanti, ma Leclerc e Hamilton sono lì; A Silverstone sarà lotta tra Ferrari e McLaren: cosa hanno detto le prove libere F1 del GP Gran Bretagna; Gp Gran Bretagna 2025, risultati FP2 – McLaren risale, ma Ferrari è in lotta.

A Silverstone sarà lotta tra Ferrari e McLaren: cosa hanno detto le prove libere F1 del GP Gran Bretagna - Le prime due sessioni di prove libere del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2025 hanno emesso il primo verdetto del weekend: le Ferrari di Hamilton ... Da fanpage.it

F1 | La SF-25 brilla a Silverstone: il fondo funziona, Ferrari può lottare per la vittoria? – Sintesi FP2 - È una Ferrari brillante quella del GP di Silverstone di F1: il fondo funziona, la SF- Scrive f1ingenerale.com