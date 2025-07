Dobbiamo battere Giorgia Meloni Il nuovo che avanza è Bruno Tabacci in politica solo da 55 anni…

Domani mattina alle 11, nella sede del nuovo centro politico di Bruno Tabacci, si apre un dibattito cruciale: come costruire un’alternativa credibile al governo Meloni. Con oltre 55 anni di esperienza, Tabacci si presenta come il simbolo di una classe politica che ha attraversato decenni di cambiamenti, pronto a sfidare la leadership di Giorgia Meloni e rilanciare un progetto innovativo per il futuro dell’Italia.

Nel 1970, quando Pelè ci tolse i mondiali, Bruno Tabacci c’era. Giorgia Meloni sarebbe nata solo nel 1977. E 55 anni dopo, il democristiano per eccellenza, passato dal centro al centrodestra al centrosinistra sino a Draghi, torna alla riscossa con un progetto politico per battere la Premier. Tabacci e il nuovo partito. Si parlerà soprattutto di come costruire un’alternativa al governo Meloni. L’appuntamento è per domani mattina, alle 11, nella Sala Cavour dell’Hotel Atlantico a Roma, dove si riunirà il Consiglio nazionale allargato del Centro democratico con un ospite d’eccezione, l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Dobbiamo battere Giorgia Meloni”. Il nuovo che avanza è Bruno Tabacci, in politica solo da 55 anni…

