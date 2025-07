Traffico Roma del 04-07-2025 ore 18 | 30

Se ti trovi a Roma il 4 luglio 2025 alle 18:30, preparati a un traffico intenso e qualche rallentamento. La nostra redazione di Luceverde ti aggiorna in tempo reale su code e incidenti, così potrai pianificare al meglio i tuoi spostamenti. Per evitare sorprese e arrivare puntuale, resta con noi per gli ultimi aggiornamenti sul traffico romano.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico in coda per incidente alle porte della capitale sul tratto dell'auto sole tra Orte e Magliano Sabina verso Roma intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Laurentina e l'uscita per la diramazione Roma Sud code anche in interna tra Nomentana e La Rustica intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila concludi tra via Filippo Fiorentini Viale Togliatti in uscita da Roma code anche tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est In quest'ultima direzione code sulla stessa tangenziale via Tiburtina e via Nomentana ed ancora attraversa l'aria e Corso di Francia in direzione dello Stadio Olimpico al Prenestino per l'esplosione del distributore di carburante di via dei Gordiani resta chiuso il tratto tra via Casilina e via Labico chiuso anche il tratto di viale Romolo Lombardi all'altezza di Viale della Primavera è aperta la via Casilina da Viale Togliatti in direzione del città