De Paola duro | Lautaro Martinez un problema all’Inter! Spiego

L'autentico scontro tra Lautaro Martinez e l'ambiente dell'Inter ha fatto parlare di sé dopo l'ultimo match contro il Fluminense. Le sue parole, cariche di rabbia e delusione, hanno acceso una miccia che coinvolge anche alcuni compagni di squadra, Hakan Calhanoglu in primis. Paolo De Paola su TMW Radio analizza la situazione, offrendo un punto di vista diverso e stimolante, dimostrando come le tensioni interne possano influenzare il cammino nerazzurro, e tutto è ancora da decifrare.

Lautaro Martinez ha alimentato le polemiche intorno all’ambiente Inter. Il motivo è stato più che legittimo per l’atteggiamento di alcuni compagni, uno su tutti Hakan Calhanoglu. Paolo De Paola su TMW Radio va controcorrente. POLEMICHE – Lautaro Martinez è esploso dopo Inter-Fluminense. Le sue parole sono state durissime e hanno trovato la pronta replica di Giuseppe Marotta, che ha confermato inevitabilmente le sensazioni del capitano nerazzurro. Il clima non è dei migliori, ora ci sono le vacanze e ci sarà modo di ricucire con calma prima dell’inizio del ritiro. La prossima stagione sarà importantissima e Cristian Chivu dovrà cancellare le grandi delusioni vissute negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Paola duro: «Lautaro Martinez un problema all’Inter! Spiego»

