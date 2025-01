Quifinanza.it - Bonus giovani e donne, arriva l’autorizzazione dell’UE

La Commissione Europea ha dato il via libera alle nuove misure proposte dall’Italia per sostenere l’occupazione di. L’approvazione apre la strada all’emanazione dei decreti attuativi relativi aiprevisti dal decreto Coesione, specificamente quelli destinati a incentivare l’assunzione di queste due categorie.: via libera della Commissione europeaIl governo italiano ha avuto dall’Ue il permesso di procedere con l’implementazione di questi incentivi, che mirano a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di. La Commissione Europea ha approvato la misura riconoscendola come un aiuto di Stato compatibile con le normative europee.è stata concessa ai sensi dell’articolo 107(3)(c) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.