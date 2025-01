Ilrestodelcarlino.it - Battito anomalo, salvata grazie anche alla farmacia: “Il sistema sanitario ha funzionato”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 31 gennaio 2025 – Ogni progetto è valido quando i principi teorici su cui si basa, diventano azioni concrete. È quanto dimostra la ‘dei servizi’ nata per garantire ai cittadini assistenza sanitaria complementare alpubblico, risposte imminenti a possibili criticità personali, esami e diagnosi in breve tempo e costruire relazioni di fiducia con i cittadini del territorio. Un motore che alimenta benessere, che vale a maggior ragione per le zone rurali, territorialmente distanti dai centri ospedalieri, dove le farmacie hanno consolidato il ruolo di vero punto di riferimento per la tutela della salute e della vita. A dimostrazione di ciò, è importante raccontare quanto avvenuto nella giornata di mercoledì nellaGiorgetti di Monte Urano, di proprietà delle sorelle Giorgetti.