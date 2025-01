Ilgiorno.it - Anche il miele è falso. Un vasetto su due a rischio contraffazione. In campo anche il Dna

Quasi unsu due che arriva nel vecchio continente potrebbe essere contraffatto. L’Unione Europea stima infatti che il 46% delche entra in Europa sia fortemente sospettato di adulterazioni. Un problema per il consumatore finale, ma ancor di più per il produttore, che vede il suocertificato e di qualità minacciato da un prodotto a costi più bassi ma che autentico non è. Il risultato è che sempre più produttori riducono il numero di alveari o addirittura abbandonano l’attività per cercare una nuova occupazione. La concorrenza del ““ è un problema sempre più sentito tra gli apicoltori: un tema urgente al centro del dibattito del 39° congresso nazionale di Aapi, Associazione Apicoltori Professionisti Italiani, in corso fino a domenica a Varese. I lavori all’Unahotels hanno però aperto uno spiraglio di speranza nella lotta alle frodi: un aiuto che giunge dalla tecnologia.