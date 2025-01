Agritech Academy terza edizione | via alle iscrizioni Quaranta posti disponibili Online il bando

Leggi su Ildenaro.it

Aperte lealladell’, il percorso di alta formazione promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con le Imprese e i Centri di Ricerca del Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Agricoltura-. “Dopo gli ottimi risultati dei primi due corsi, èilper una nuovadell’– dichiara il rettore della Federico II Matteo Lorito – I partecipanti degli anni scorsi stanno già mettendo in pratica le loro nuove competenze. Cresce anche l’interesse delle aziende nel settore verso questa iniziativa. Sempre più richiesti i professionisti dotati di una formazione multidisciplinare sui vari aspetti inerenti all’implementazione di nuove tecnologie abilitanti nel settore Agrifood”.Sino al 28 febbraio è possibile partecipare alla selezione per i 40, dedicati a laureati triennali e magistrali in vari ambiti disciplinari (senza limiti di età), e specializzarsi su tematiche connesse alla trasformazione tecnologica e digitale del settore primario agricolo, in un’ottica di sostenibilità ambientale.