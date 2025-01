Thesocialpost.it - Ventenne italiano muore a Londra per una terribile malattia: una famiglia distrutta

Thomas Fontana, un giovane di 20 anni originario di San Bartolomeo, nel reggiano, è deceduto dopo un intervento chirurgico effettuato a. Il tragico evento si è verificato domenica 26 gennaio, dopo un’operazione a cui Thomas si era sottoposto per una raracon cui ha dovuto convivere sin dall’infanzia.Ladi Thomas si era manifestata durante gli anni delle scuole elementari. Per arrivare a una diagnosi, il giovane ha dovuto viaggiare in diversi paesi europei e, alla fine, sembrava aver trovato un modo per vivere con questa condizione, continuando il suo percorso di vita. Si era diplomato al liceo internazionale di Parma e, successivamente, si era trasferito nel Regno Unito per frequentare un college a Brighton insieme alla sorella maggiore Matilde.La comunità di San Bartolomeo, dove è cresciuto insieme alla sorella gemella, si è stretta attorno al dolore della, inviando messaggi di condoglianze.