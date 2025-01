Panorama.it - Usa: l'Ozempic sarà utilizzato anche per la malattia renale cronica

Da mesi non si fa che parlare di lui. Il nome riecheggia per tutto il mondo. La sua foto è sempre nella copertina di qualche rivista. È una celebrità dentro le università ma piace moltoa chi non studia. E ha dei fratelli che gli assomigliano molto. Di chi si tratta? Dell’ovviamente. Ma potete chiamarlosemaglutide. “Il supereroe della salute”, come lo ha definito Maddalena Bonaccorso su Panorama (numero del 20 novembre 2024). Ma cosa lo rende un fuoriclasse? Pensato per combattere il diabete di tipo 2, l’in poco tempo è diventato un farmaco miracoloso per una varietà di malattie. Fa dimagrire, cura i disturbi cardiovascolari, aiuta gli individui con obesità a evitare infarti e ictus. Tanto chela rivista scientifica Nature ha parlato di “miliardi di persone che in futuro potrebbero godere di una migliore qualità della vita”.