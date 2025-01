Amica.it - Tra nuove silhouette e asimmetrie, un’idea outfit fuori da soliti schemi che conquista

Sono gli abbinamenti a cui non avevamo ancora pensato il segreto per sfruttare al massimo il proprio armadio e per avere uno stile coerente ma mai uguale a sé stesso. Quando si mettono insieme due o più capi che non si pensava potessero andare d’accordo, il risultato è spesso fresco e intrigante. Tanto da diventare subito interessante agli occhi di chi guarda. Ed è esattamente questo il caso dell’accoppiata bomber e gonna asimmetrica di cui parliamo oggi e che è stato avvistato nello street style delle ultime sfilate uomo di Milano. Indossato da una che di stile ne capisce molto, visto che da sempre è una delle trend setter più amate dai fotografidai defilé.Caroline Issa ancora una voltacon un ideaoriginale e classica al tempo stesso, fatta di elementi diversi che, uniti, creano un’armonia diversa dal solito ma assolutamente piacevole.