Lanazione.it - Siena e il lavoro, spiraglio per la Beko, “Il Govegno sostiene l’acquisto da parte degli enti locali”

Leggi su Lanazione.it

, 30 gennaio 2025 – Un possibileper la, dopo le nubi nere che si sono addensate sui lavoratori. Dal tavolo al Mimit sul futurostabilimitaliani, la multinazionale turca che ha rilevato le fabbriche ex Whirlpool, la sindaca diNicoletta Fabio trae la conclusione che "si apre un nuovo scenario" evidenziando per la sua città che "dal Governo c'è pieno sostegno all'idea di acquisto dello stabilimento senese lanciata dal Comune".ha annunciato che al 31 dicembre 2025 chiuderà la produzione adove ci sono 299 addetti. La sindaca Fabio in una nota indica "l'importante passo in avanti del Governo, che ha dato centralità all'idea avanzata dal Comune disulla possibilità di acquistare lo stabilimento senese delladadel territorio.