Oasport.it - Sci alpino, Matteo Franzoso quinto nella discesa di Coppa Europa a Orcieres. Nono Perathoner

Prima vittoria in carriera inperHaas. Il ventenne austriaco si è impostoprima delle due discese in programma ad. Sul tracciato francese Haas ha realizzato il miglior tempo, precedendo di 11 centesimi lo sloveno Rok Aznoh e di 14 lo svizzero Philipp Kaelin.Distacchi ravvicinatissimi, con i primi sette racchiusi in quattro decimi. Al quarto posto si è piazzato lo svizzero Alessio Miggiano (+0.15), che ha precedutoe migliore degli azzurri con un ritardo di 21 centesimi dalla vetta. Sesta posizione per il francese Charles Gamel Seigneur (+0.25) davanti all’austriaco Vincent Wieser (+0.38).Ottavo posto per il francese Edgar Meyer (+0.56), bravo ad inserirsi con il pettorale numero 40. Buona nona posizione per Max, secondo azzurro in top-10, che ha concluso a pari merito con il canadese Kyle Alexander.