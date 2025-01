Panorama.it - Royal family, la principessa Beatrice di York è di nuovo mamma. L'omaggio alla Regina nella scelta del nome

Athena Elizabeth Rose: questo ilscelto de dal marito Edoardo Mapelli Mozzi per la loro secondogenita. Un dettaglio che non passa inosservato è il secondo, un chiaro tributononna della, laElisabetta II, scomparsa nel 2022.L'annuncio è stato condiviso sull'account ufficiale della famiglia reale su Instagram, accompagnato da una dolce immagine della neonata avvolta in una copertina rosa, con il visino nascosto per motivi di privacy. L'annuncio ufficiale"Sua Altezza Reale lae il Signor Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare l'arrivo sano e salvo della loro figlia, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, nata mercoledì 22 gennaio alle 12:57. La bambina è nata di 4 libbre e 5 once. Il Re e la, e gli altri membri della Famiglia Reale sono stati tutti informati e sono felicissimi della notizia.