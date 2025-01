Ilprimatonazionale.it - “Remigrazione”: lessico e contenuti per una riconquista di sovranità

Roma, 30 gen – Il termine “” che recentemente è stato introdotto nel dibattito lessicale proveniente dall’Austria e dalla Germania ha un’indubbia valenza evocativa e narrativa. Sappiamo bene che ilè un elemento essenziale nel dibattito culturale e che se un termine diventa di uso corrente nel dibattito, prima o poi diventerà realtà.Lacome direzione di marciaL’egemonia si costruisce soprattutto sule imponendo i termini del dibattito, è sempre stato così. Il problema sorge quando ilva sostanziato in termini diche abbiano un senso e una coerente direzione di marcia. Ci troviamo davanti ad un cambiamento di fase e di scenario, in cui ci sembra, alla stregua dei fatti, che la recente affermazione del blocco iper-capitalista negli USA porterà ad un cambiamento culturale, valoriale e quindi politico, tutto interno al modello capital-imperialista, ma con differenze di non poco conto rispetto a prima.