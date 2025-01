Spazionapoli.it - Raspadori all’Atalanta, arriva l’ultimissima ora: svolta decisiva

Calciomercato –l’ultima ora definitiva: laper la campagna acquisti del Napoli Per il calciomercato del Napoli,no novità cruciali per il futuro di Jack. L’attaccante azzurro è stato accostatonelle ultime ore, più precisamente dopo l’infortunio di Ademola Lookman. Il nigeriano starà fuori circa un mese e la Dea è voluta subito correre ai ripari. Inoltre, l’avventura di Nicolò Zaniolo a Bergamo potrebbe interrompersi dopo soli 6 mesi, con la Fiorentina che ha avviato dei dialoghi, specie dopo l’uscita di Ikoné.Un incastro che ha portato al coinvolgimento anche dell’attaccante del Napoli, che già nelle scorse settimane è stato travolto dalle voci di mercato. La Roma, in primis, si era fatta avanti per l’ex Sassuolo, ma l’operazione con Pellegrini di inizio gennaio è saltata.